В России детям с 5 класса будут преподавать новый предмет: учебники уже утверждены

В федеральный перечень учебников включен первый школьный курс по искусственному интеллекту. Детям в России будут преподавать новый предмет с 5 класса. Об этом говорится в сообщении от Министерства просвещения.
Учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5−6, 7−8 и 9 классов созданы Альянсом в сфере ИИ и издательством «Просвещение». Они выйдут в 2026 году для школ по всей стране.
Сегодня дети рано начинают взаимодействовать с ИИ, поэтому важно научить их пользоваться им правильно. Отметил Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.
«Новые учебные пособия нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически», — резюмировал эксперт в беседе с изданием «Газета.RU».
Также стало известно, что к учебникам прилагаются видеоматериалы, которые помогут на практике закрепить полученные знания.
Ранее KP.RU сообщил, что в России появится новый урок «Служение». Успешная сдача экзаменов по этому предмету даст дополнительные баллы в ЕГЭ.