Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России детям с 5 класса будут преподавать новый предмет: учебники уже утверждены

Школьники РФ с 5 класса начнут изучать курс по ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В федеральный перечень учебников включен первый школьный курс по искусственному интеллекту. Детям в России будут преподавать новый предмет с 5 класса. Об этом говорится в сообщении от Министерства просвещения.

Учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5−6, 7−8 и 9 классов созданы Альянсом в сфере ИИ и издательством «Просвещение». Они выйдут в 2026 году для школ по всей стране.

Сегодня дети рано начинают взаимодействовать с ИИ, поэтому важно научить их пользоваться им правильно. Отметил Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.

«Новые учебные пособия нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически», — резюмировал эксперт в беседе с изданием «Газета.RU».

Также стало известно, что к учебникам прилагаются видеоматериалы, которые помогут на практике закрепить полученные знания.

Ранее KP.RU сообщил, что в России появится новый урок «Служение». Успешная сдача экзаменов по этому предмету даст дополнительные баллы в ЕГЭ.