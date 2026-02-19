Ричмонд
Подлинники импрессионистов из Пушкинского музея приехали в Новосибирск

Импрессионизм — это про свет, движение, настроение, мгновение.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске стартовал проект федерального масштаба. Сегодня в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Импрессионисты в Сибири», которая уже привлекла внимание ценителей искусства со всего региона. Жемчужиной экспозиции стали три десятка подлинных произведений, предоставленных Государственным музеем изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

Для новосибирцев и гостей города это уникальный шанс прикоснуться к наследию художников, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю мировой живописи. Импрессионизм, с его неуловимым светом, игрой красок и умением запечатлеть мгновение, теперь доступен для изучения без дальних путешествий в столицы.

«Приглашаю всех посетить выставку — уверен, она подарит вдохновение и новые впечатления», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.