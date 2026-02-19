Подлинники импрессионистов из Пушкинского музея приехали в Новосибирск

Для новосибирцев и гостей города это уникальный шанс прикоснуться к наследию художников, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю мировой живописи. Импрессионизм, с его неуловимым светом, игрой красок и умением запечатлеть мгновение, теперь доступен для изучения без дальних путешествий в столицы.