Причиной поножовщины в школе Пермского края стал конфликт между детьми

Утром семиклассник поднялся на третий этаж школы № 1, встретил обидчика и несколько раз ударил его ножом. Нападавшего обезвредили преподаватели ОБЖ и физики — они отобрали оружие и скрутили подростка.
По факту случившегося возбуждены уголовное дело о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. Одноклассники нападавшего утверждают, что он часто рассуждал об «арестантских понятиях».
Ранее сообщалось, что в школе Пермского края семиклассник напал с ножом на сверстника. Пострадавший в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в Березники. Для транспортировки раненого из Перми уже вылетела санавиация. Учителя обезвредили нападавшего.
