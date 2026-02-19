Причиной поножовщины в школе Пермского края стал конфликт между детьми

Ранее сообщалось, что в школе Пермского края семиклассник напал с ножом на сверстника. Пострадавший в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в Березники. Для транспортировки раненого из Перми уже вылетела санавиация. Учителя обезвредили нападавшего.