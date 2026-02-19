Ричмонд
В школах Александровска отменили уроки до 24 февраля из-за нападения семиклассника

Во всех школах города Александровска Пермского края приостановлен учебный процесс после нападения семиклассника на сверстника. Как сообщили в региональном Министерстве образования и науки, занятия не будут проводиться до 24 февраля.

Решение об отмене уроков было принято администрацией города совместно с правоохранительными органами. Сейчас на место происшествия выехали профильные специалисты Министерства образования и науки региона.

«Администрацией города Александровска совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска», — говорится в сообщении.

Напомним, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого. Прокурор выехал на место нападения. Причиной поножовщины стал конфликт между детьми.

