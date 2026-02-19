В школах Александровска отменили уроки до 24 февраля из-за нападения семиклассника

Напомним, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого. Прокурор выехал на место нападения. Причиной поножовщины стал конфликт между детьми.