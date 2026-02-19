Ричмонд
ФСБ показала кадры задержания членов подпольной ячейки в колонии Забайкалья

Члены подпольной ячейки в колонии Забайкалья склоняли осужденных к терроризму.

ФСБ показала кадры задержания семи членов террористической ячейки, выявленной в одной из колоний в Забайкальском крае.

По версии следствия, задержанные склоняли осужденных к вступлению в ряды международных террористов.

«Установлено, что указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности», — рассказали в спецслужбе.

Члены подпольной ячейки, действовавшей в исправительном учреждении, были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе обысков силовики изъяли у фигурантов запрещенную литературу и мобильные телефоны, которые использовались для сбора денег и передачи их террористам.

Пять человек взяты под стражу, еще двое продолжают отбывать наказание в колонии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Челябинске 18-летнего молодого человека, готовившегося теракт по заданию Киева. Фигурант рассказал, что сам предложил куратору с Украины места для взрыва.