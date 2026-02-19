Ричмонд
Францию заливает дождями 35 дней подряд

Непрерывные дожди бьют рекорд во Франции, на западе страны опасный подъем воды и наводнения.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции установлен новый рекорд по количеству осадков — в течение 35 дней подряд идут дожди. Это самая продолжительная серия дождливых дней с момента начала метеорологических наблюдений в 1959 году и значительно превышает предыдущий рекорд, установленный в 2023 году.

Такие длительные осадки привели к сильному насыщению почвы и резкому подъему уровня рек, из-за чего в нескольких регионах на западе страны введена самая высокая степень опасности наводнений. На реке Луар местные службы разыскивают мужчину, который пропал после того, как его каноэ перевернулось в быстром потоке.

В городе Бордо мэр впервые с 1999 года ввёл городской чрезвычайный план, чтобы защитить жителей и подготовить временные убежища для эвакуированных.

Метеорологи предупреждают, что осадки могут продлиться ещё несколько дней, а это значит, что уровень рек и риск затоплений сохранятся.