Францию заливает дождями 35 дней подряд

Такие длительные осадки привели к сильному насыщению почвы и резкому подъему уровня рек, из-за чего в нескольких регионах на западе страны введена самая высокая степень опасности наводнений. На реке Луар местные службы разыскивают мужчину, который пропал после того, как его каноэ перевернулось в быстром потоке.