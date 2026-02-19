Новосибирцев предупредили о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Так, за нарушение требований пожарной безопасности физическому лицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 40 до 60 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей.