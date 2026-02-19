Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Штраф можно получить за нарушение требований пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирской области, как и других регионов России, могут нарваться на штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Например, при сжигании чучела на Масленицу. Санкции установлены статьей 20.4 КоАП РФ.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности физическому лицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 40 до 60 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности привели к возникновению пожара, уничтожению или повреждению чужого имущества, причинению вреда здоровью или смерть человека, то санкции будут серьезней.