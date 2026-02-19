Новосибирцев предупредили о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Жители Новосибирской области, как и других регионов России, могут нарваться на штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Например, при сжигании чучела на Масленицу. Санкции установлены статьей 20.4 КоАП РФ.
Так, за нарушение требований пожарной безопасности физическому лицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 40 до 60 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей.
Если нарушение требований пожарной безопасности привели к возникновению пожара, уничтожению или повреждению чужого имущества, причинению вреда здоровью или смерть человека, то санкции будут серьезней.