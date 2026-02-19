Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300 тысяч новосибирцев пройдут медосмотры на работе и учебе в 2026 году

Выездная диспансеризация позволяет обследоваться без отрыва от учебы и производства.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в 2026 году планируют обследовать на рабочих местах и в учебных заведениях 300 тысяч человек. Это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Как сообщили в региональном Минздраве, мобильные бригады уже работают в вузах. Например, в НГУЭУ за один день чекап прошли около 200 студентов и сотрудников. Такие выезды в университет будут проходить дважды в неделю до конца апреля.

В 2025 году без отрыва от работы или учебы здоровье проверили 100 тысяч жителей области.