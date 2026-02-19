Ричмонд
В Новосибирской области ужесточат контроль за продукцией с личных хозяйств

Цель нововведения — защитить людей от пищевых отравлений и болезней.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября 2026 года продажа грибов, ягод и домашних овощей на рынках станет возможной только после ветеринарной проверки.

Новые правила Минсельхоза РФ, действующие до 2032 года, коснутся тех, кто торгует дарами леса и грядок не как бизнесмен, а как частник. Проверке подлежит не только свежая продукция, но и замороженная, сушеная, маринованная — всё, что произведено в домашних условиях.

Цель нововведения — защитить людей от пищевых отравлений и болезней, передающихся через небезопасную растительную продукцию, пояснили в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что дачники Новосибирска рискуют получить крупные штрафы из-за борщевика.