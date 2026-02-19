«Много было шума»: Ягудин назвал причины, из-за которых Малинин не выиграл ОИ

Российский фигурист Алексей Ягудин в беседе с журналистами назвал несколько причин, по которым американский спортсмен Илья Малинин не смог забрать «золото» на Олимпийских играх в Италии.
По его словам, главной ошибкой сборной США было по максимуму использовать Малинина в «команднике».
— Кошмарным прокатом Илья Малинин вернул себе возможность быть обычным человеком. Проблема в том, что он катал короткую и произвольную программы и в командном турнире, и в одиночном, — уточнил он.
Ягудин добавил, что проблема изначально была не в самих способностях спортсмена, а в шумихе вокруг его имени.
— Много было вокруг этого персонажа всего: Снуп Догг, сальто, желтые шнурки, 14 турниров без поражений. Ему нужно было закрыться одеялом, спокойно переждать этот шум, — цитирует спортсмена Sport24.
14 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист Петр Гуменник все же присоединится к показательным выступлениям на Олимпийских играх в Италии.
Победу на Олимпиаде в мужском одиночном катании одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла.