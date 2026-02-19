Срок 30 дней: омичам придется уменьшить ограды на кладбищах

«Если могильное ограждение выходит за пределы земельного участка, то у нас с прошлого года началась серьезная проверка установки надмогильных сооружений. Мы это выявляем, сообщаем в департамент городского хозяйства, а департамент городского хозяйства, естественно, дальше идет, уже рассматривает вопрос об административном привлечении к ответственности, если не будет приведения к существующей границе. Поэтому это тоже вот такие будут последствия», — пояснила Котюргина.