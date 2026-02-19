Срок 30 дней: омичам придется уменьшить ограды на кладбищах

В Омске ужесточают контроль за соблюдением границ на муниципальных кладбищах. Как в четверг, 19 февраля 2026 года, заявили в ходе пресс-конференции представители департамента городского хозяйства и бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг», власти начали масштабную проверку установки надмогильных сооружений.
Исполняющая обязанности директора «Комбината специальных услуг» Ольга Котюргина напомнила о законодательных нормах: каждому человеку предоставляется бесплатный участок земли размером 5 квадратных метров с учетом возможности последующего подхоронения супруга или близкого родственника. Все надмогильные сооружения должны устанавливаться строго в границах этого участка.
«Если могильное ограждение выходит за пределы земельного участка, то у нас с прошлого года началась серьезная проверка установки надмогильных сооружений. Мы это выявляем, сообщаем в департамент городского хозяйства, а департамент городского хозяйства, естественно, дальше идет, уже рассматривает вопрос об административном привлечении к ответственности, если не будет приведения к существующей границе. Поэтому это тоже вот такие будут последствия», — пояснила Котюргина.
Начальник отдела коммунально-бытового хозяйства профильного департамента Дмитрий Байков уточнил, что собственникам, чьи ограды выходят за пределы отведенных участков, дается ровно 30 дней на устранение нарушений. Если за это время границы не будут приведены в соответствие, последует административная ответственность.
В мэрии подчеркивают: требования касаются всех без исключения захоронений, и проверки будут продолжаться. Омичам, планирующим установку новых оград или уже имеющим их, рекомендовано убедиться, что сооружения не выходят за пределы отведенных пяти метров.