Новый этап сотрудничества Узбекистана и США: подписан пакет соглашений

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Между Узбекистаном и США планируется расширение сотрудничества в ключевых сферах экономики. В ходе визита в Вашингтон Шавкат Мирзиёев принял участие в подписании двусторонних документов. Приоритетные направления включают критические минералы, нефтехимию, энергетику, сельское хозяйство и птицеводство и другие отрасли.