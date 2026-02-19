Ричмонд
Новый этап сотрудничества Узбекистана и США: подписан пакет соглашений

В числе приоритетных направлений совместной работы Узбекистана и США — критическое сырье, нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, птицеводство и другие отрасли.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Между Узбекистаном и США планируется расширение сотрудничества в ключевых сферах экономики. В ходе визита в Вашингтон Шавкат Мирзиёев принял участие в подписании двусторонних документов. Приоритетные направления включают критические минералы, нефтехимию, энергетику, сельское хозяйство и птицеводство и другие отрасли.

В рамках деловой программы визита в город Вашингтон президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов и презентации совместных проектов.

В мероприятии приняли участие представители правительства и финансовых институтов США — торговый представитель Джеймисон Грир, специальный посланник Президента Паоло Замполли, президент и председатель Эксимбанка Джон Йованович, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, а также руководители ведущих американских компаний.

Во встрече посредством видеосвязи также участвовали главы регионов Узбекистана.

В своем выступлении глава государства отметил, что нынешняя встреча, проходящая в новом, практическом формате, является логическим продолжением ранее состоявшегося «круглого стола», отражая переход экономического партнерства на уровень стратегического доверия и взаимного интереса.

«Сегодня на первый план выходят надежность партнеров, предсказуемость правил и долгосрочные горизонты сотрудничества. Именно в этой логике мы выстраиваем взаимодействие с Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Отмечен ряд ключевых ориентиров социально-экономического развития страны.

Глава государства подчеркнул, что экономическая повестка является одной из ключевых опор стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами.

Обозначены приоритетные направления совместной работы с США — критическое сырье, нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, птицеводство и другие.

«Особо отмечена возрастающая роль Корпорации международного финансового развития и Эксимбанка США как системных партнеров в сопровождении сделок. Указано на важность активного задействования потенциала совместного Делового и инвестиционного совета», — говорится в сообщении.

В целях развития межрегионального сотрудничества поручено организовать визиты руководителей регионов Узбекистана в партнерские штаты США.

В присутствии главы государства подписаны двусторонние документы о возведении сети АЗС, внедрении технологий дождевального орошения, добыче и поставке критических минералов, создании птицеводческого кластера, развитии агропромышленного комплекса, финансового рынка и улучшении инвестиционного климата.

