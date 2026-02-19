Очередного чиновника оштрафовали за неубранный снег в Приморье

Прокуратура продолжает контролировать вопросы очистки дорог и обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры в зимний период. Ранее аналогичный штраф в 20 тысяч рублей назначили главе городского округа ЗАТО Фокино Александру Баранову. Причём два раза — в декабре и в феврале, декабрьскому административному наказанию предшествовало официальное предостережение. Прокуратура выявила, что у городской администрации даже снегоуборочной техники в достаточном количестве нет, и этот вопрос, очевидно, почти за два месяца решать не начали.