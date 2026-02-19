Очередного чиновника оштрафовали за неубранный снег в Приморье

Своевременные и исчерпывающие меры по ликвидации последствий январского снегопада в 2026 году не были приняты администрацией Партизанского муниципального округа. Окружному главе Александру Степанову назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, предусмотренный статьёй 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Прокуратура продолжает контролировать вопросы очистки дорог и обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры в зимний период. Ранее аналогичный штраф в 20 тысяч рублей назначили главе городского округа ЗАТО Фокино Александру Баранову. Причём два раза — в декабре и в феврале, декабрьскому административному наказанию предшествовало официальное предостережение. Прокуратура выявила, что у городской администрации даже снегоуборочной техники в достаточном количестве нет, и этот вопрос, очевидно, почти за два месяца решать не начали.
Тем временем на Приморье надвигается очередной циклон. 22 и 23 февраля на значительной территории региона ожидаются смешанные осадки и дождь, с понижением температуры ночью осадки перейдут в снег, образуются гололёдные явления. Так что господин Баранов имеет возможность либо сделать, наконец, выводы, либо получить третий штраф за сезон.
После декабрьского снегопада в отношении администрации Фокино возбудили и уголовное дело по факту невозможности автомобилю скорой помощи проехать к подъезду. Пациенту, которым оказался ребёнок с травмированной ногой, пришлось идти к автомобилю пешком.