Во Владивостоке продолжается охота на «автомобильных призраков»: список пополнили автобус и легковушки

В мэрии объяснили, что хозяевам дается ровно месяц, чтобы решить вопрос с транспортом. Если владелец не объявится и не примет никаких мер, машину эвакуируют на спецстоянку. Там бесхозный транспорт будет ждать своего часа полгода. Если хозяин так и не найдется, машину утилизируют.