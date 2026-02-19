Во Владивостоке продолжается охота на «автомобильных призраков»: список пополнили автобус и легковушки

Владивосток продолжает избавляться от брошенного транспорта, который портит вид города и мешает уборке улиц. Список пополнила очередная партия «автомобильных призраков». Об этом сообщили в администрации краевого центра.
На этот раз комиссия нашла сразу пять машин. Среди них оказался не только легковой автохлам, но и целый автобус. Брошенную технику обнаружили на оживленных улицах — Басаргина, Ильичева, Леонова, а также на проспекте 100-летия Владивостока.
Брошенные машины имеют ряд признаков — у них нет номеров, колеса спущены, двери распахнуты, а на пассажирских сиденьях обосновался мусор. Такие авто не просто уродуют город — они нередко становятся источниками возгораний, мешают чистить и становятся препятствиями на пути «скорой» и машин МЧС.
В мэрии объяснили, что хозяевам дается ровно месяц, чтобы решить вопрос с транспортом. Если владелец не объявится и не примет никаких мер, машину эвакуируют на спецстоянку. Там бесхозный транспорт будет ждать своего часа полгода. Если хозяин так и не найдется, машину утилизируют.
Работа идет активными темпами. Только в этом году во Владивостоке уже убрали 44 таких «трупа на колесах», а в начале января эвакуировали еще пять машин с улиц Вязовой и Новожилова.
Жители города тоже могут помочь в борьбе с автохламом: если во дворе давно стоит ржавая развалина без номеров, можно смело сообщать о ней в администрацию. Каждое такое сообщение проверят.