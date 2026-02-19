В Прикамье назначили дополнительные поезда «Горнолыжного экспресса» на Февромарт

Свердловская железная дорога сообщила о назначении дополнительных поездов «Горнолыжного экспресса» до курорта «Губаха» на предстоящие праздничные дни февраля и марта. Любители активного отдыха получат возможность добраться из Перми до популярного горнолыжного курорта и обратно по схеме «электричка + автобус» 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта.
Электричка № 7128 «Пермь-2 — Углеуральская» отправится в 07:04 и прибудет в 09:55. Время отправления и прибытия в обратном направлении электрички № 7127 «Углеуральская — Пермь-2» — в 18:50 и 21:36 соответственно.
Расписание автобуса привязано ко времени прибытия и отправления поезда на станцию «Углеуральская». Для удобства пассажиров в вагонах «Горнолыжного экспресса» обустроены места для размещения спортивного инвентаря. Лыжи и сноуборды в чехлах можно перевозить бесплатно. Билеты можно приобрести в приложении «РЖД Пассажирам» и пригородных кассах.
В Пермском крае «Горнолыжные экспрессы» запустили в середине декабря прошлого года. Мультимодальные маршруты включили проезд на электропоезде и автобусе.