В Прикамье назначили дополнительные поезда «Горнолыжного экспресса» на Февромарт

Свердловская железная дорога сообщила о назначении дополнительных поездов «Горнолыжного экспресса» до курорта «Губаха» на предстоящие праздничные дни февраля и марта. Любители активного отдыха получат возможность добраться из Перми до популярного горнолыжного курорта и обратно по схеме «электричка + автобус» 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта.