Оплата ЖКУ с марта в Омске будет работать по новым правилам

«Многие собственники получают заработную плату после 10 числа и ранее рисковали попасть в просрочку по объективным причинам. Теперь у жителей появится дополнительное время для оплаты без риска начисления пени. Просим собственников учитывать новые сроки при планировании семейного бюджета и производить оплату своевременно», — отметила Наталья Чекишева, начальник центра продаж тепловой энергии АО «Тепловая компания».