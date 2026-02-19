Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оплата ЖКУ с марта в Омске будет работать по новым правилам

Поправки в Жилищный кодекс России начнут действовать с весны.

Источник: Om1 Омск

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс России. В статью 156 Жилищного кодекса внесли изменения, касающиеся сроков выставления платежных документов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Новые правила оплаты тарифов разъяснили в «Тепловой компании».

Теперь платежные документы, включая квитанции, будут выставляться до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата услуг должна производиться не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Что это значит для жителей Омска:

Платежки будут приходить до 5 числа каждого месяца. Оплату необходимо произвести до 15 числа месяца, следующего за расчётным.

Эти сроки обязательны для всех управляющих организаций, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций. При этом за несвоевременную оплату по-прежнему будут начисляться пени.

«Многие собственники получают заработную плату после 10 числа и ранее рисковали попасть в просрочку по объективным причинам. Теперь у жителей появится дополнительное время для оплаты без риска начисления пени. Просим собственников учитывать новые сроки при планировании семейного бюджета и производить оплату своевременно», — отметила Наталья Чекишева, начальник центра продаж тепловой энергии АО «Тепловая компания».

Если у вас есть вопросы по начислению и оплате тепловой энергии, вы можете обратиться в центр продаж тепловой энергии АО «Тепловая компания».