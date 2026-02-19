Оплата ЖКУ с марта в Омске будет работать по новым правилам

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс России. В статью 156 Жилищного кодекса внесли изменения, касающиеся сроков выставления платежных документов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Новые правила оплаты тарифов разъяснили в «Тепловой компании».
Теперь платежные документы, включая квитанции, будут выставляться до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата услуг должна производиться не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Что это значит для жителей Омска:
Платежки будут приходить до 5 числа каждого месяца. Оплату необходимо произвести до 15 числа месяца, следующего за расчётным.
Эти сроки обязательны для всех управляющих организаций, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций. При этом за несвоевременную оплату по-прежнему будут начисляться пени.
«Многие собственники получают заработную плату после 10 числа и ранее рисковали попасть в просрочку по объективным причинам. Теперь у жителей появится дополнительное время для оплаты без риска начисления пени. Просим собственников учитывать новые сроки при планировании семейного бюджета и производить оплату своевременно», — отметила Наталья Чекишева, начальник центра продаж тепловой энергии АО «Тепловая компания».
Если у вас есть вопросы по начислению и оплате тепловой энергии, вы можете обратиться в центр продаж тепловой энергии АО «Тепловая компания».