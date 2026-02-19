Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда уходят деньги жителей Молдовы: Водители исправно платят огромные дорожные сборы, а получают поломанные на ямах автомобили

Водители платят за дороги, но половину средств государство «съедает».

Источник: Комсомольская правда

"Правительство ежегодно собирает примерно по 4 000 леев с каждого водителя на развитие дорожной инфраструктуры, однако лишь половина этой суммы поступает в Дорожный фонд, а остальные средства перенаправляются на другие расходы.

Такая практика сохраняется с 2015 года", заявил экономист Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, по сути речь идет о нецелевом использовании средств, предназначенных для дорог.

«Если водители платят налоги на дороги, а правительство использует эти деньги на другие цели, это свидетельствует о серьёзном неуважении к назначению этих фондов», — подчеркнул экономист, отметив, что уже почти десять лет уплаченные сборы не доходят до дорожной инфраструктуры в полном объёме.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.

Ей придется опять менять Конституцию под себя (далее…).

Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».

Попытались ответить на вопрос, который вторые сутки обсуждается в обществе (далее…).

Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио (далее…).