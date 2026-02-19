Куда уходят деньги жителей Молдовы: Водители исправно платят огромные дорожные сборы, а получают поломанные на ямах автомобили

"Правительство ежегодно собирает примерно по 4 000 леев с каждого водителя на развитие дорожной инфраструктуры, однако лишь половина этой суммы поступает в Дорожный фонд, а остальные средства перенаправляются на другие расходы.
Такая практика сохраняется с 2015 года", заявил экономист Вячеслав Ионицэ.
По словам эксперта, по сути речь идет о нецелевом использовании средств, предназначенных для дорог.
«Если водители платят налоги на дороги, а правительство использует эти деньги на другие цели, это свидетельствует о серьёзном неуважении к назначению этих фондов», — подчеркнул экономист, отметив, что уже почти десять лет уплаченные сборы не доходят до дорожной инфраструктуры в полном объёме.
