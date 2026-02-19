Начался приём заявок участников рейтинга «Техуспех»

В прошлом году в рейтинг вошло 104 компании из разных регионов страны, представляющие ключевые технологические отрасли. Их успех доказывает, что российские «технологические газели» становятся драйверами экономики даже в условиях внешних вызовов. Партнёром проекта выступает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, которая разрабатывает методологию, принимает заявки, анализирует данные и формирует финальный список участников.
Как отметил директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ Дан Медовников, последние два года доля именно техногазелей среди быстрорастущих компаний начала расти.
«Значит, экономика получила инновационный импульс, а “Техуспех” — увеличивающуюся базу», — подчеркнул он.
При оценке учитываются ключевые показатели: выручка и её рост, затраты на НИОКР, устойчивость развития и востребованность продукции на экспортных рынках. Рейтинг «Техуспеха» служит инструментом для поиска и продвижения перспективных компаний, способствующих достижению национальной цели «Технологическое лидерство». Согласно указу президента, к 2030 году выручка малых технологических компаний должна вырасти не менее чем в семь раз по сравнению с 2023 годом. Генеральный директор «Ведомостей» Игнатий Павлов назвал рейтинг картой будущего российской экономики.
«Наша задача — находить этих лидеров, вдохновлять их примером и интегрировать их успех в общеэкономическую повестку», — заявил он.
Участие в рейтинге бесплатное. Заявки принимаются до 26 марта 2026 года. Компании-участники получат возможность федерального продвижения, укрепят деловую репутацию и войдут в экосистему технологических лидеров, инвесторов и институтов развития.
