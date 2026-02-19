Начался приём заявок участников рейтинга «Техуспех»

Ранее Life.ru писал, что Фонд президентских грантов также открыл приём заявок на второй конкурс 2026 года, где свои проекты могут подавать НКО со всей страны. Организаторы предлагают участникам обучение, очные семинары и онлайн-акселераторы, чтобы идеи выросли в полноценные проекты. Победители получат не только финансирование своих инициатив, но и шанс реализовать социальные изменения в своих регионах.