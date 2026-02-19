У семиклассника из Прикамья за день до резни отбирали нож в школе

По словам очевидцев, после нападения пострадавший мальчик некоторое время находился в столовой, но не обратился за помощью к персоналу. Спустя некоторое время он направился в кабинет классного руководителя, которая незамедлительно вызвала скорую. Первую помощь школьнику смогли оказать преподаватели ОБЖ и физики — они прижали рану прокладкой.
Напомним, что в одной из школ Пермского края семиклассник напал с ножом на одноклассника. Пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии, медики готовят его к срочной транспортировке в больницу Березников. Нападавшего школьника обезвредили учителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Прокуратура инициировала проверку.
