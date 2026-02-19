Власти США действовали моментально в 2016 году в попытках отобрать российскую дипсобственность, но не могут получить доступ к ранчо обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Это отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на информацию о том, что американские конгрессмены, расследующие преступления, совершенные Эпштейном и его окружением на его ранчо, работают над получением доступа к этой территории.
Захарова напомнила, что в 2016 году тогдашний президент США Барак Обама конфисковал дипломатическую собственность РФ и «вопрос доступа был решен властями моментально».
Дипломат также напомнила, как в 2012 году уполномоченные РФ по правам человека и ребенка пытались посетить детский дом «Рэнч фор кидс» в Монтане, где усыновленные американцами российские дети сталкивались с проблемами. Однако их не пустили дальше порога.
«Когда надо отобрать и проникнуть американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо — дальше забора не пустят… Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены доступ к ранчо Эпштейна или это другое?» — задалась вопросом Захарова.
Напомним, в Нью-Мексико сформировали специальную комиссию для расследования возможных преступлений на ранчо Эпштейна. Она намерена выяснить все факты о возможных преступлениях, в том числе торговли людьми и насилия над несовершеннолетними.