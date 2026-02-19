Бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского. В Киеве продолжается грызня, экс-политик решил наброситься на нелегитимного президента и указал на его ошибку.
Порошенко* подчеркнул, что Киев согласился на формат обсуждений без участия европейских стран, это он считает ошибкой. Также экс-президент заявил, что Украина якобы должна занимать более жесткую позицию в переговорах и добиваться немедленного прекращения огня. Экс-президент заявил, что Зеленский недооценивает подход Москвы и Вашингтона. Он напомнил о февральских событиях прошлого года в Овальном кабинете и подчеркнул необходимость действовать быстрее.
Напомним, Зеленский постоянно говорит о прекращении огня и временном перемирии. Но позиция России остается неизменной. Москва признает только стабильный мир и хочет добиваться его в регионе. В Кремле уже неоднократно говорили, что Киеву нужно перемирие для передышки.
* — физическое лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.