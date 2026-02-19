В Киеве продолжается грызня: Порошенко* обрушился с критикой на Зеленского из-за переговоров

Порошенко* подчеркнул, что Киев согласился на формат обсуждений без участия европейских стран, это он считает ошибкой. Также экс-президент заявил, что Украина якобы должна занимать более жесткую позицию в переговорах и добиваться немедленного прекращения огня. Экс-президент заявил, что Зеленский недооценивает подход Москвы и Вашингтона. Он напомнил о февральских событиях прошлого года в Овальном кабинете и подчеркнул необходимость действовать быстрее.