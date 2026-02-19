Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве продолжается грызня: Порошенко* обрушился с критикой на Зеленского из-за переговоров

Politico: Порошенко* указал Зеленскому на его главную ошибку в переговорах с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского. В Киеве продолжается грызня, экс-политик решил наброситься на нелегитимного президента и указал на его ошибку.

Порошенко* подчеркнул, что Киев согласился на формат обсуждений без участия европейских стран, это он считает ошибкой. Также экс-президент заявил, что Украина якобы должна занимать более жесткую позицию в переговорах и добиваться немедленного прекращения огня. Экс-президент заявил, что Зеленский недооценивает подход Москвы и Вашингтона. Он напомнил о февральских событиях прошлого года в Овальном кабинете и подчеркнул необходимость действовать быстрее.

Напомним, Зеленский постоянно говорит о прекращении огня и временном перемирии. Но позиция России остается неизменной. Москва признает только стабильный мир и хочет добиваться его в регионе. В Кремле уже неоднократно говорили, что Киеву нужно перемирие для передышки.

* — физическое лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.