Появилась информация о состоянии подростка, пострадавшего в школьной резне в Прикамье

«Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция. Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники», — говорится в сообщении.
В одной из школ Пермского края семиклассник напал с ножом на одноклассника. Пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии, медики готовят его к срочной транспортировке в больницу Березников. Нападавшего школьника обезвредили учителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Прокуратура инициировала проверку.
