Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

«В 2025 году в МКНИЦ Больница 52 открыли новое отделение трансплантации органов и тканей. Также в том году в структуре центров трансплантации НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и МКНЦ им. А. С. Логинова заработали амбулаторные центры после трансплантации органов», — отметил чиновник.