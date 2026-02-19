Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Количество проводимых в Москве операций по трансплантации за пять лет увеличилось более чем в два раза, заявил в Max глава российской столицы Сергей Собянин.
По озвученным чиновником данным, в прошлом году в городе провели 859 таких хирургических вмешательств, между тем как в 2020-м их число составило 428.
«Теперь москвичи получают жизненно важное лечение гораздо быстрее. Так, пересадку печени ждут примерно пять месяцев, а почки — не больше года. В других странах этот процесс может занимать от трех до пяти лет», — подчеркнул мэр.
Такой прорыв является результатом большой комплексной работы по развитию столичной медицины, обратил внимание Собянин. В частности, благодаря цифровизации городского здравоохранения своевременно поступает информация о потенциальных донорах, а благодаря созданию в Москве ведущих центров трансплантологии начали использовать новейшие разработки, «позволяющие делать то, что еще недавно казалось невозможным».
«В ММНКЦ им. С. П. Боткина впервые в России была внедрена уникальная методика нормотермической машинной ex vivo-перфузии донорских почек. Здесь первыми в стране начали выполнять и миниинвазивную коррекцию тяжелых последствий цирроза печени. В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского была разработана новая методика трансплантации поджелудочной железы», — привел примеры Собянин.
Кроме того, подчеркнул мэр, на постоянной основе проходит расширение возможностей московской службы трансплантологии.
«В 2025 году в МКНИЦ Больница 52 открыли новое отделение трансплантации органов и тканей. Также в том году в структуре центров трансплантации НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и МКНЦ им. А. С. Логинова заработали амбулаторные центры после трансплантации органов», — отметил чиновник.
Ранее Собянин проинформировал, что Москва продолжит расширять применение технологий ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний.