Айдолы и манга: Как живут мастера японской поп-культуры, от которой фанатеет весь мир

«Я работала на четырёх работах одновременно. Просто чтобы заработать на жизнь, потому что дохода айдола недостаточно: ты получаешь какие-то деньги, но их не хватает», — призналась японка.
Айдолы сами таскали чемоданы с костюмами и стирали их. После шоу следовали двухминутные сессии общения с фанатами, которые часто держали девушек за руки всё отведённое время. При этом личная жизнь была под запретом: никаких свиданий, баров и даже разговоров с поклонниками на улице. По словам Майли, фанаты относились к ним с уважением и старались не докучать вне концертов. После распада группы она ушла в офис, а теперь водит экскурсии по Токио.
36- летний художник Киносита уже 10 лет рисует свою мангу, совмещая это с работой в магазине. Главные герои его истории — самурай по имени Хитоми Сиидзо («социофоб») и панда, которую на самом деле все считают пандой, хотя она корова. Киносита признаётся, что самурай — его идеал. К рисованию манги мужчину привела школьная травля.
«Когда я учился в школе, надо мной издевались. Один парень приказал остальным не общаться со мной. Два года продолжались эти издевательства. В тот момент мне очень помогла манга, она поддерживала меня. Тогда я тоже решил стать художником манги, чтобы вдохновлять людей и давать им надежду», — рассказал художник.
К слову, туристам, планирующим поездку в Японию, следует заранее познакомиться с местными культурными нормами, чтобы избежать неловких ситуаций. Например, в стране не приняты рукопожатия и объятия — приветствие выражают поклоном. В храмах и многих ресторанах необходимо снимать обувь, для посетителей предусмотрены специальные тапочки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.