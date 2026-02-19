Айдолы и манга: Как живут мастера японской поп-культуры, от которой фанатеет весь мир

Айдолы сами таскали чемоданы с костюмами и стирали их. После шоу следовали двухминутные сессии общения с фанатами, которые часто держали девушек за руки всё отведённое время. При этом личная жизнь была под запретом: никаких свиданий, баров и даже разговоров с поклонниками на улице. По словам Майли, фанаты относились к ним с уважением и старались не докучать вне концертов. После распада группы она ушла в офис, а теперь водит экскурсии по Токио.