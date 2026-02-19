Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священный месяц Рамадан начался у белорусских мусульман

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Священный месяц Рамадан начался у белорусских мусульман, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович призвал верующих «к еще большему усердию в благих делах».

«Пусть Рамадан станет временем укрепления единства нашей уммы, временем примирения и добрососедства», — говорится в поздравлении муфтия.

Он напомнил слова пророка Мухаммада: «тот, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его прежние грехи».

Мусульманский весенний пост всегда приходится на девятый месяц исламского календаря. По его окончании мусульмане будут праздновать Ураза-байрам. У мусульман он считается праздником разговения.

Совет улемов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси постановил, что праздничный намаз по случаю окончания поста пройдет 20 марта в 8:00.

Рамадан является самым важным для мусульман месяцем в году. И его строгое соблюдение считается одним из пяти обязательных для всех верующих предписаний ислама.

В течение Священного месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от приема пищи в дневное время, а также развлечений и супружеских отношений.

Для определения дат религиозных праздников мусульмане используют лунный календарь Хиджры, который короче привычного григорианского. Год в Хиджре длится 12 месяцев по лунным циклам, в нем 354 или 355 дней. Поэтому праздники и посты в исламе варьируются по датам каждый год.

Одна из четырех конфессий.

Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом.

Согласно последней переписи населения, в Беларуси проживает около 30 тысяч человек, исповедующих ислам: 10 тысяч татар, 6,5 тысячи азербайджанцев, по 1,5−2 тысячи узбеков, казахов и туркменов. Первые татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад.

В настоящее время в Беларуси действует более 10 мечетей, службы в них ведутся на арабском языке. Самая старая белорусская мечеть находится в городе Ивье Гродненской области.

В Минске на улице Грибоедова 10 лет назад открылась соборная мечеть, которая считается одной из самых крупных в Восточной Европе.