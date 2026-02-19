Священный месяц Рамадан начался у белорусских мусульман

Для определения дат религиозных праздников мусульмане используют лунный календарь Хиджры, который короче привычного григорианского. Год в Хиджре длится 12 месяцев по лунным циклам, в нем 354 или 355 дней. Поэтому праздники и посты в исламе варьируются по датам каждый год.