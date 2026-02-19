Священный месяц Рамадан начался у белорусских мусульман

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович призвал верующих «к еще большему усердию в благих делах».
«Пусть Рамадан станет временем укрепления единства нашей уммы, временем примирения и добрососедства», — говорится в поздравлении муфтия.
Он напомнил слова пророка Мухаммада: «тот, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его прежние грехи».
Мусульманский весенний пост всегда приходится на девятый месяц исламского календаря. По его окончании мусульмане будут праздновать Ураза-байрам. У мусульман он считается праздником разговения.
Совет улемов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси постановил, что праздничный намаз по случаю окончания поста пройдет 20 марта в 8:00.
Рамадан является самым важным для мусульман месяцем в году. И его строгое соблюдение считается одним из пяти обязательных для всех верующих предписаний ислама.
В течение Священного месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от приема пищи в дневное время, а также развлечений и супружеских отношений.
Для определения дат религиозных праздников мусульмане используют лунный календарь Хиджры, который короче привычного григорианского. Год в Хиджре длится 12 месяцев по лунным циклам, в нем 354 или 355 дней. Поэтому праздники и посты в исламе варьируются по датам каждый год.
Одна из четырех конфессий.
Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом.
Согласно последней переписи населения, в Беларуси проживает около 30 тысяч человек, исповедующих ислам: 10 тысяч татар, 6,5 тысячи азербайджанцев, по 1,5−2 тысячи узбеков, казахов и туркменов. Первые татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад.
В настоящее время в Беларуси действует более 10 мечетей, службы в них ведутся на арабском языке. Самая старая белорусская мечеть находится в городе Ивье Гродненской области.
В Минске на улице Грибоедова 10 лет назад открылась соборная мечеть, которая считается одной из самых крупных в Восточной Европе.