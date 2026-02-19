Ричмонд
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской области

Гидрометцентр сообщает об интенсивном росте уровне воды на малых реках в Волгоградской области.

Источник: v102.ru

В настоящее время беспокойство у специалистов вызывает река Паньшинка в Городищенском районе.

— Наиболее интенсивный рост уровня воды (на 1,2 м) наблюдается на р. Паньшинка у х. Паньшино (Волгоградская область), — сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, повышение уровня воды на 0,3−0,7 метра зафиксировано на реке Тишанка в Волгоградской области, а также на реке Чир в соседней Ростовской области. В этом регионе возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок на реке Егорлык у села Новый Егорлык.

В Гидрометцентре сообщают, что уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на Волге у села Верхнее Лебяжье в Астраханской области.

На реке Медведица в Волгоградской области специалисты наблюдают ледостав, но из-за состояния ледяного покрова выходить на него стало опасно.

— Визуально прочный лед может быть подмыт течением и разрушиться мгновенно, — предупреждают в районном отделе ГО и ЧС.

На русле в местах с быстрым течением образовались промоины. В некоторых местах лёд уже отошел от берега, что, как отмечается, делает выход на него практически невозможным.