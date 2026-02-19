Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской области

Кроме того, повышение уровня воды на 0,3−0,7 метра зафиксировано на реке Тишанка в Волгоградской области, а также на реке Чир в соседней Ростовской области. В этом регионе возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок на реке Егорлык у села Новый Егорлык.