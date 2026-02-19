Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению

Незадолго до этого он провел экстренное совещание в офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за того, что против него предпринимаются попытки импичмента. Шесть южнокорейских партий, включая главную оппозиционную, подали в парламент проект импичмента в отношении президента.