Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению

Центральный районный суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным по делу об организации мятежа из-за введения военного положения в 2024 году. Экс-главу государства приговорили к пожизненному заключению. Обвинение требовало для него смертной казни. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщило агентство Yonhap.
Юн в начале декабря 2024 года ввел в Южной Корее военное положение, пояснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны».
Незадолго до этого он провел экстренное совещание в офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за того, что против него предпринимаются попытки импичмента. Шесть южнокорейских партий, включая главную оппозиционную, подали в парламент проект импичмента в отношении президента.
Парламент проголосовал за импичмент президента, а в январе его арестовали. Уже в апреле Южнокорейский Конституционный суд утвердил импичмент Юна. При этом в мае исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку.