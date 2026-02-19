Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС получило партию вертолетов Казанского завода

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал МЧС России четыре вертолета Ми-38ПС, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Источник: Пресс-служба МЧС России

Это первая партия машин, разработанных специально для задач ведомства в Арктической зоне и на Северном морском пути.

По данным компании, вертолеты способны выполнять полеты на дальность до 1,5 тыс. км при установке дополнительных топливных баков. Максимальная взлетная масса увеличена до 16,5 тонны.

Ми-38ПС оснащен медицинскими модулями, современными навигационными системами и оборудованием для поисково-спасательных операций, включая радиомаяк и лебедку для эвакуации. Машина может использоваться для перевозки до 40 пассажиров или до 5 тонн груза на внешней подвеске.

Ранее сообщалось, что смешанный авиационный корпус Северного флота получил на вооружение два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, прибывших в Арктику из Татарстана.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше