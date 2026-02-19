МЧС получило партию вертолетов Казанского завода

Ми-38ПС оснащен медицинскими модулями, современными навигационными системами и оборудованием для поисково-спасательных операций, включая радиомаяк и лебедку для эвакуации. Машина может использоваться для перевозки до 40 пассажиров или до 5 тонн груза на внешней подвеске.