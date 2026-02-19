Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненное за дело о мятеже

Президент пошел на сделку со следствием, поэтому свою резиденцию он покидал не в наручниках и ехал на допрос в президентском кортеже, а не в полицейской машине. Однако в ходе первого допроса, который длился два с половиной часа, Юн Сок Ёль не ответил ни на один вопрос, заданный заместителем прокурора Ли Джэ Сыном.