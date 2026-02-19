Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненное за дело о мятеже

Суд в Южная Корея признал бывшего президента страны Юн Сок Ёля виновным по делу о мятеже. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
По данным агентства, экс-глава государства приговорён к пожизненному заключению по обвинениям, связанным с событиями 2024 года. Суд постановил, что действия бывшего президента носили характер попытки мятежа и подрыва конституционного строя страны.
Напомним, Юн Сок Ёль стал первым в истории Южной Кореи действующим лидером государства, задержанным для допроса в рамках уголовного дела. Глава государства обвиняется в незаконном объявлении военного положения 3 декабря 2024 года, злоупотреблении властью и попытке вооруженного госпереворота.
Президент пошел на сделку со следствием, поэтому свою резиденцию он покидал не в наручниках и ехал на допрос в президентском кортеже, а не в полицейской машине. Однако в ходе первого допроса, который длился два с половиной часа, Юн Сок Ёль не ответил ни на один вопрос, заданный заместителем прокурора Ли Джэ Сыном.