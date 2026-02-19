Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении семиклассника в Прикамье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах нападения в школе города Александровска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета также взял на контроль расследование уголовного дела о нападении на подростка.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, что семиклассник напал с ножом на одноклассника в городе Александровске. Пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии, сообщалось, что медики готовят его к срочной транспортировке в больницу Березников. Нападавшего обезвредили учителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Прокуратура инициировала проверку.

