Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении семиклассника в Прикамье

Председатель Следственного комитета также взял на контроль расследование уголовного дела о нападении на подростка.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего», — говорится в сообщении.
Напомним, что семиклассник напал с ножом на одноклассника в городе Александровске. Пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии, сообщалось, что медики готовят его к срочной транспортировке в больницу Березников. Нападавшего обезвредили учителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Прокуратура инициировала проверку.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.