«По состоянию на февраль 2026 года резерв подготовленных площадей на кладбищах города Перми составляет 13 тыс. мест. Данного количества ориентировочно достаточно на пять лет», — уточнил господин Радостев. Администрацией города Перми производятся мероприятия по установлению санитарно-защитных зон для всех 17 кладбищ города Перми, а также по формированию электронного реестра мест захоронений.
Резерв мест на пермских кладбищах создан на пять лет вперед
Сегодня на комитете Пермской городской думы по городскому хозяйству была представлена информация о плане мероприятий администрации города по организации новых мест захоронений умерших. Как рассказал начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Евгений Радостев, в Перми расположено 17 кладбищ общей площадью 510 га. Только четыре из них являются открытыми для новых захоронений.