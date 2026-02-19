Резерв мест на пермских кладбищах создан на пять лет вперед

Сегодня на комитете Пермской городской думы по городскому хозяйству была представлена информация о плане мероприятий администрации города по организации новых мест захоронений умерших. Как рассказал начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Евгений Радостев, в Перми расположено 17 кладбищ общей площадью 510 га. Только четыре из них являются открытыми для новых захоронений.