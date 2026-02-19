Ричмонд
ЦБ вместе с другими странами прорабатывает интеграцию антифрод-центров

В ЦБ не уточнили, есть ли промежуточные результаты в интеграции антифрод-центров.

Источник: Комсомольская правда

Банк России вместе с зарубежными партнерами прорабатывает интеграцию антифрод-центров для борьбы с киберпреступностью. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

По ее словам, речь идет о выстраивании взаимодействия на международном уровне. При этом пока не уточняется, есть ли какие-либо промежуточные результаты.

«Да, мы работаем над этим с нашими странами-партнерами», — сказала Бакина, отвечая на вопрос о возможной интеграции антифрод-центров.

Ранее в Центробанке обращали внимание на рост мошеннической активности вокруг маркетплейсов. Бакина отмечала, что злоумышленники пытаются использовать инфраструктуру онлайн-площадок и связанных с ними банков в своих схемах. Регулятор вместе с такими банками анализирует потенциальные риски, чтобы пресекать преступность на раннем этапе.