ЦБ вместе с другими странами прорабатывает интеграцию антифрод-центров

Банк России вместе с зарубежными партнерами прорабатывает интеграцию антифрод-центров для борьбы с киберпреступностью. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
По ее словам, речь идет о выстраивании взаимодействия на международном уровне. При этом пока не уточняется, есть ли какие-либо промежуточные результаты.
«Да, мы работаем над этим с нашими странами-партнерами», — сказала Бакина, отвечая на вопрос о возможной интеграции антифрод-центров.
Ранее в Центробанке обращали внимание на рост мошеннической активности вокруг маркетплейсов. Бакина отмечала, что злоумышленники пытаются использовать инфраструктуру онлайн-площадок и связанных с ними банков в своих схемах. Регулятор вместе с такими банками анализирует потенциальные риски, чтобы пресекать преступность на раннем этапе.