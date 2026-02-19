ЦБ вместе с другими странами прорабатывает интеграцию антифрод-центров

Ранее в Центробанке обращали внимание на рост мошеннической активности вокруг маркетплейсов. Бакина отмечала, что злоумышленники пытаются использовать инфраструктуру онлайн-площадок и связанных с ними банков в своих схемах. Регулятор вместе с такими банками анализирует потенциальные риски, чтобы пресекать преступность на раннем этапе.