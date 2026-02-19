Зеленский: Следующие мирные переговоры по Украине снова пройдут в Швейцарии

Следующие переговоры представителей Киева и Москвы по мирному урегулированию военного конфликта вновь пройдут в Швейцарии. Об этом в четверг, 19 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Важно выбирать для переговоров именно европейские страны, — сказал глава государства британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.
Зеленский отдельно прокомментировал трехстороннюю встречу в Женеве. По словам президента, стороны стали ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом, потому что военные «говорили о том, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня», когда оно будет, и обсуждали технические нюансы.
Переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.
Уже на следующий день, 18 февраля, начался второй раунд переговоров, но он был более коротким и завершился спустя порядка двух часов. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что беседа была тяжелой, но деловой. Новый раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном должен состояться в ближайшее время.