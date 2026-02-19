В колонии Забайкалья ликвидирована ячейка террористов

Как сообщили в ЦОС ФСБ, группировка действовала в интересах запрещённой в России международной террористической организации. Основными задачами были сбор денег и вербовка других осуждённых.
В результате оперативных мероприятий, которые прошли в Дагестане, Забайкальском, Краснодарском краях и Волгоградской области, организаторы и активные участники задержаны.
Во ФСИН уточнили, что осуждённые создали ячейку для пропаганды террористической идеологии прямо в стенах колонии.
В Следственном комитете добавили, что на всех семерых завели уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества». Двоим также вменяют финансирование терроризма.
Пятеро подозреваемых уже арестованы по решению суда. Ещё двое фигурантов пока остаются в колониях Забайкалья, где отбывают наказание по предыдущим приговорам.
