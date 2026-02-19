Ричмонд
Новосибирские учёные создали ИИ-помощника для подбора безопасных лекарств

Система анализирует не только взаимодействие лекарств, но и их влияние на конкретные показатели организма.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Центра искусственного интеллекта НГУ разработали программу «Безопасные лекарства», которая помогает врачам подбирать терапию с учётом всех особенностей пациента: возраста, анализов, сопутствующих болезней и уже назначенных препаратов.

Система анализирует не только взаимодействие лекарств, но и их влияние на конкретные показатели организма — например, может ли препарат усугубить уже имеющиеся нарушения. Это особенно важно при назначении комбинированной терапии, когда пациенту нужно сразу несколько лекарств.

Программа — часть более крупного проекта «Доктор Пирогов», цифрового помощника врача, который охватывает 20 медицинских специальностей и работает с данными по 250 заболеваниям.

В отличие от других решений, «Безопасные лекарства» дают персонализированные рекомендации, основанные на реальных клинических данных, а не только на стандартных схемах лечения.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирские учёные раскрыли тайну древней операции на черепе женщины.