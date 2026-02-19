В Перми временно закрыли кафе «Вкус востока» из-за нарушений санитарии

По данным проверки, в заведении на ул. Шоссе Космонавтов, 61 Б не велся должный производственный контроль, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, а участок порционирования был оснащен не полностью — отсутствовало бактерицидное оборудование. Внутренняя отделка помещений имела повреждения, а на рабочих местах восемь сотрудников не предоставили медицинские книжки и хранили личные вещи вместе с продуктами. Кроме того, в горячем и мясном цехах обнаружены подтеки грязи и жирные следы, что указывает на неудовлетворительное состояние уборки и оборудования.