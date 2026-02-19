В Перми временно закрыли кафе «Вкус востока» из-за нарушений санитарии

В Дзержинском районе Перми деятельность кафе «Вкус востока» приостановлена судебными приставами. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным проверки, в заведении на ул. Шоссе Космонавтов, 61 Б не велся должный производственный контроль, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, а участок порционирования был оснащен не полностью — отсутствовало бактерицидное оборудование. Внутренняя отделка помещений имела повреждения, а на рабочих местах восемь сотрудников не предоставили медицинские книжки и хранили личные вещи вместе с продуктами. Кроме того, в горячем и мясном цехах обнаружены подтеки грязи и жирные следы, что указывает на неудовлетворительное состояние уборки и оборудования.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным поскольку выявленные нарушения могли привести к массовым инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям. Предпринимателю назначено наказание — приостановка работы кафе на 80 суток.
Приставы опечатали входные двери и предупредили владельца о возможной ответственности за несоблюдение требований. Сейчас предприниматель устраняет нарушения и планирует обратиться в суд для досрочного открытия кафе.