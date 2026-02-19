Один из Метеоров в Ростовской области назовут в честь Андрея Байкова

В 2026 году по реке Дон будет курсировать пассажирский «Метеор», названный в честь Андрея Байкова — городского головы Ростова-на-Дону, жившего во второй половине XIX века.
— Судно получило название по инициативе губернатора Юрия Слюсаря, — рассказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Напомним, сейчас пассажиров перевозит один «Метеор». В декабре 2025 года стало известно о планах по поставке второго такого же судна. В будущем конструкцию «Метеоров» планируют «адаптировать к пониженным глубинам Дона для открытия дальних морских маршрутов».
Добавим, тажке в честь Андрея Байкова в Ростове проведут фестиваль купечества, серию тематических экскурсий, городские субботники, выпустят книгу, заложат именную аллею.
В школах организуют Единый городской урок, посвященный наследию городского головы. После этого единый общегородской урок станет ежегодной традицией. Также имя Андрея Матвеевича Байкова присвоят школе № 98 в микрорайоне «Полет».
— Планов много. Приглашаю всех ростовчан присоединяться. Пусть год Андрея Матвеевича Байкова станет годом преображения Ростова, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
