Один из Метеоров в Ростовской области назовут в честь Андрея Байкова

Напомним, сейчас пассажиров перевозит один «Метеор». В декабре 2025 года стало известно о планах по поставке второго такого же судна. В будущем конструкцию «Метеоров» планируют «адаптировать к пониженным глубинам Дона для открытия дальних морских маршрутов».