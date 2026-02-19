Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из Метеоров в Ростовской области назовут в честь Андрея Байкова

По реке Дон будет курсировать Метеор, названный в честь городского головы Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году по реке Дон будет курсировать пассажирский «Метеор», названный в честь Андрея Байкова — городского головы Ростова-на-Дону, жившего во второй половине XIX века.

— Судно получило название по инициативе губернатора Юрия Слюсаря, — рассказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Напомним, сейчас пассажиров перевозит один «Метеор». В декабре 2025 года стало известно о планах по поставке второго такого же судна. В будущем конструкцию «Метеоров» планируют «адаптировать к пониженным глубинам Дона для открытия дальних морских маршрутов».

Добавим, тажке в честь Андрея Байкова в Ростове проведут фестиваль купечества, серию тематических экскурсий, городские субботники, выпустят книгу, заложат именную аллею.

В школах организуют Единый городской урок, посвященный наследию городского головы. После этого единый общегородской урок станет ежегодной традицией. Также имя Андрея Матвеевича Байкова присвоят школе № 98 в микрорайоне «Полет».

— Планов много. Приглашаю всех ростовчан присоединяться. Пусть год Андрея Матвеевича Байкова станет годом преображения Ростова, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше