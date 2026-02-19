Мошенники взломали аккаунт Ивлеевой и объявили о ее беременности

Аферисты взломали аккаунт блогера Анастасии Ивлеевой в соцсети Instagram*, после чего рассказали о ее беременности. Соответствующая информация следует из личного блога телеведущей.
Позже Ивлеева прокомментировала произошедшую ситуацию. В своем Telegram-канале она заявила, что у нее больше нет доступа к аккаунту, на котором насчитывается около 17,5 миллиона подписчиков.
— Мой аккаунт взломали, сейчас у меня нет к нему нормального доступа. Все посты, сторис и личные сообщения, которые вы видите от моего имени, не мои, — предупредила блогерша.
Она призвала поклонников не переходить по ссылкам в профиле, а также не переводить деньги по просьбе людей, которые представляются сотрудниками ее команды.
Несколькими днями ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о том, что мошенники взломали его аккаунт в Telegram и стали требовать деньги у коллег и знакомых. Он призвал граждан быть бдительнее.
Журналистка Ксения Собчак также поделилась, что однажды ее попытались обмануть аферисты, которые связались с ней от лица неназванного известного режиссера.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.