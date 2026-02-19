В Узбекистане будут давать скидки за добрые дела: власти запускают проект «Активный гражданин в обществе»

Time banking — это модель, при которой единицей расчёта является не деньги, а время. Человек оказывает обществу полезную услугу, например, помогает пенсионеру или участвует в экологической акции, и получает за это один или несколько «часов» на свой счёт. Эти часы фиксируются в системе, а затем переводятся в баллы, которые можно использовать для получения льгот.