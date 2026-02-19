Ричмонд
В Узбекистане будут давать скидки за добрые дела: власти запускают проект «Активный гражданин в обществе»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 19 февраля). В апреле этого года в Узбекистане планируют запустить новую систему мотивации граждан к участию в общественных и социально значимых проектах.

Источник: Vaib.Uz

За посадку деревьев, помощь одиноким пожилым людям или участие в жизни махалли можно будет получать баллы — так называемые «активные часы». А затем обменивать их на вполне ощутимые льготы: скидки на госуслуги и даже частичную компенсацию по кредитам.

Проект получил название «Активный гражданин в обществе». Его цель — стимулировать участие граждан в решении социальных проблем, поддержке нуждающихся и развитии культуры взаимопомощи и благотворительности.

За что будут начислять баллы.

Льготы планируется предоставлять за:

участие в проектах «Яшил макон» и других экологических инициативах;

помощь одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью;

участие в сходах граждан махалли в качестве общественного медиатора при решении проблем неблагополучных семей;

активную помощь в выявлении и решении социальных и инфраструктурных проблем махалли;

обучение молодёжи в махаллях языкам и профессиям.

Определять «активных граждан» будут с помощью системы Time banking (тайм-банкинг).

Time banking — это модель, при которой единицей расчёта является не деньги, а время. Человек оказывает обществу полезную услугу, например, помогает пенсионеру или участвует в экологической акции, и получает за это один или несколько «часов» на свой счёт. Эти часы фиксируются в системе, а затем переводятся в баллы, которые можно использовать для получения льгот.

Подобная система применяется в ряде стран — в США, Великобритании, Японии, странах Европы. Там она используется для развития взаимопомощи внутри сообществ. В узбекском варианте модель будет адаптирована под государственную социальную программу, то есть «часы» можно будет обменять не на услуги других людей, а на конкретные государственные бонусы.

Какие льготы предусмотрены.

Для граждан, признанных «активными в обществе», предусмотрены:

скидка 10% при оплате государственных услуг;

компенсация 5% части оплаты обучения в частных образовательных учреждениях;

компенсация 3% по автокредитам.

Чего ждут власти.

По расчётам чиновников, благодаря запуску проекта для 350 тысяч малообеспеченных граждан расширятся возможности решения социальных проблем. Кроме того, ожидается, что в интересах общества будет выполнено от 1 до 1,5 миллиона часов общественно полезных работ.

Фактически речь идёт о попытке превратить общественную активность в систему поощряемых «социальных инвестиций»: помог — получил бонус. Насколько эффективно это будет работать в наших условиях, пока непонятно.

