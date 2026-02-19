Ричмонд
ГосТВ показало, как будет выглядеть первый узбекский спутник

Vaib.uz (новости Узбекистана. 19 февраля). Государственное телевидение продемонстрировало макеты первого национального научного спутника Узбекистана. Два варианта его внешнего вида на днях были представлены президенту.

Источник: Vaib.Uz

Речь идёт о запуске научного спутника «Мирзо Улугбек» формата 6U, который намечен на 2028 год. В официальных сообщениях «Узбеккосмоса» не уточняется, что означает формат 6U, однако в мировой практике это стандарт CubeSat.

Формат 6U — это разновидность малых спутников, состоящих из шести стандартных модулей (Unit). Один модуль (1U) представляет собой куб размером примерно 10×10x10 сантиметров. Соответственно, 6U — это аппарат, собранный из шести таких блоков. Несмотря на компактные размеры, такие спутники могут выполнять серьёзные научные и технологические задачи от дистанционного зондирования Земли до тестирования новых разработок.

Срок службы будущего спутника оценивается в 7−10 лет. К настоящему времени отечественными специалистами уже изучен опыт зарубежных стран в этом направлении и определены технические требования к точности работы и полезной нагрузке аппарата.

Что касается стоимости, то малые спутники формата 6U в зависимости от задач и оборудования, согласно открытым данным, могут стоить от 1 до 5 миллионов долларов. В эту сумму обычно входит разработка, сборка и испытания.

Отдельно оплачивается запуск — он может обойтись ещё в несколько миллионов долларов в зависимости от выбранной ракеты-носителя и условий выведения на орбиту. Таким образом, общий бюджет проекта потенциально может составлять от нескольких до 10 миллионов долларов и выше в зависимости от сложности полезной нагрузки и уровня локализации производства.

Запуск «Мирзо Улугбек» станет важным шагом для развития космической отрасли в Узбекистане и позволит стране получить собственный опыт в создании и эксплуатации космических аппаратов.