ГосТВ показало, как будет выглядеть первый узбекский спутник

Речь идёт о запуске научного спутника «Мирзо Улугбек» формата 6U, который намечен на 2028 год. В официальных сообщениях «Узбеккосмоса» не уточняется, что означает формат 6U, однако в мировой практике это стандарт CubeSat.
Формат 6U — это разновидность малых спутников, состоящих из шести стандартных модулей (Unit). Один модуль (1U) представляет собой куб размером примерно 10×10x10 сантиметров. Соответственно, 6U — это аппарат, собранный из шести таких блоков. Несмотря на компактные размеры, такие спутники могут выполнять серьёзные научные и технологические задачи от дистанционного зондирования Земли до тестирования новых разработок.
Срок службы будущего спутника оценивается в 7−10 лет. К настоящему времени отечественными специалистами уже изучен опыт зарубежных стран в этом направлении и определены технические требования к точности работы и полезной нагрузке аппарата.
Что касается стоимости, то малые спутники формата 6U в зависимости от задач и оборудования, согласно открытым данным, могут стоить от 1 до 5 миллионов долларов. В эту сумму обычно входит разработка, сборка и испытания.
Отдельно оплачивается запуск — он может обойтись ещё в несколько миллионов долларов в зависимости от выбранной ракеты-носителя и условий выведения на орбиту. Таким образом, общий бюджет проекта потенциально может составлять от нескольких до 10 миллионов долларов и выше в зависимости от сложности полезной нагрузки и уровня локализации производства.
Запуск «Мирзо Улугбек» станет важным шагом для развития космической отрасли в Узбекистане и позволит стране получить собственный опыт в создании и эксплуатации космических аппаратов.