ГосТВ показало, как будет выглядеть первый узбекский спутник

Отдельно оплачивается запуск — он может обойтись ещё в несколько миллионов долларов в зависимости от выбранной ракеты-носителя и условий выведения на орбиту. Таким образом, общий бюджет проекта потенциально может составлять от нескольких до 10 миллионов долларов и выше в зависимости от сложности полезной нагрузки и уровня локализации производства.