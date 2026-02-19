Американский рэпер Lil Poppa умер в 25 лет

Lil Poppa родился в 2000 году в Джексонвилле (Флорида). Широкую известность ему принёс трек Purple Hearts, выпущенный в 2018 году. За свою недолгую карьеру артист выпустил более десяти альбомов. На платформе Spotify у него почти 650 тысяч ежемесячных слушателей, а некоторые видеоклипы на YouTube набрали десятки миллионов просмотров.