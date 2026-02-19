Ричмонд
Американский рэпер Lil Poppa умер в 25 лет

Американский рэпер Lil Poppa (настоящее имя — Дженэриэс Микел Уилер) скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает портал Billboard со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы округа Фултон. Причина смерти пока не установлена.

Источник: Life.ru

Музыкант ушёл из жизни спустя пять дней после релиза своего последнего сингла Out of Town Bae. В 2025 году он находился в турне, а ближайший концерт должен был состояться в марте в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Lil Poppa родился в 2000 году в Джексонвилле (Флорида). Широкую известность ему принёс трек Purple Hearts, выпущенный в 2018 году. За свою недолгую карьеру артист выпустил более десяти альбомов. На платформе Spotify у него почти 650 тысяч ежемесячных слушателей, а некоторые видеоклипы на YouTube набрали десятки миллионов просмотров.

Ранее в возрасте 95 лет умер актёр Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». Он работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

