Американский рэпер Lil Poppa умер в 25 лет

Музыкант ушёл из жизни спустя пять дней после релиза своего последнего сингла Out of Town Bae. В 2025 году он находился в турне, а ближайший концерт должен был состояться в марте в Новом Орлеане (штат Луизиана).
Lil Poppa родился в 2000 году в Джексонвилле (Флорида). Широкую известность ему принёс трек Purple Hearts, выпущенный в 2018 году. За свою недолгую карьеру артист выпустил более десяти альбомов. На платформе Spotify у него почти 650 тысяч ежемесячных слушателей, а некоторые видеоклипы на YouTube набрали десятки миллионов просмотров.
Ранее в возрасте 95 лет умер актёр Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». Он работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.