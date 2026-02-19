Овчинский: в Филимонковском районе построили дом по реновации

Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы ранее проинформировала о завершении строительства ЖК по реновации в Зеленограде на Заводской улице. Площадь комплекса составляет более шестьдесят тысяч квадратных метров. Объект состоит из трех корпусов переменной этажности, образующих закрытый двор, который был благоустроен. Во дворе расположены две детские и одна спортивная площадки, а также зона для отдыха. Дом разделен на восемь секций и включает пятьсот восемьдесят квартир, восемь из них адаптированы для маломобильных москвичей.