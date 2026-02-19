Овчинский: в Филимонковском районе построили дом по реновации

Новый дом по программе реновации построили в Филимонковском районе (НАО). Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, его совокупная площадь — более 45 тыс. кв. метров. Новостройка находится на улице Никитина (дом 9, корпуса 1 и 2).
«Новый дом по программе реновации общей площадью более 45 тысяч квадратных метров построили в районе Филимонковский. В нем 498 квартир, пять из которых адаптированы для маломобильных граждан. На первых этажах предусмотрели размещение объектов инфраструктуры, а на придомовой территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, оборудовали две детских и одну спортивную площадки, две зоны тихого отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Жилой комплекс находится рядом с остановками общественного транспорта, что позволяет жителям быстро добраться до станции метро «Филатов Луг». В шаговой доступности расположены детские сады, школы, медучреждения и торговые центры.
В новостройке установлено 16 лифтов, а также создана безбарьерная среда: отсутствуют высокие пороги, ступени и узкие проходы на пути от двора до квартиры. Это обеспечивает комфорт для всех жильцов, включая пожилых людей, людей с ОВЗ, родителей с колясками и маленьких детей.
Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы ранее проинформировала о завершении строительства ЖК по реновации в Зеленограде на Заводской улице. Площадь комплекса составляет более шестьдесят тысяч квадратных метров. Объект состоит из трех корпусов переменной этажности, образующих закрытый двор, который был благоустроен. Во дворе расположены две детские и одна спортивная площадки, а также зона для отдыха. Дом разделен на восемь секций и включает пятьсот восемьдесят квартир, восемь из них адаптированы для маломобильных москвичей.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что программа реновации в Москве выполнена более чем на четверть. Напомним, она была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона горожан, предусматривая расселение свыше пяти тысяч домов. Согласно поручению Собянина, темпы реализации программы удвоены.