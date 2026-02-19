Власти Нью-Мексико выяснят, чьи могилы найдены рядом с ранчо Эпштейна

Власти Нью-Мексико выяснят, кому принадлежат могилы, которые могут находиться рядом с ранчо американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Reuters.
Расследование начали после обнаружения в обнародованных файлах Эпштейна информации о том, что он приказал похоронить тела двух иностранных девушек на своем отдаленном ранчо в Нью-Мексико. Представитель министерства юстиции Нью-Мексико Лорен Родригес уже запросил у Минюста США копию электронного письма, датированного 2019 годом, в котором содержались эти сведения.
Накануне законодательное собрание штата Нью-Мексико объявило о начале первого комплексного расследования на ранчо «Зорро» Эпштейна, расположенного в 48 км к югу от Санта-Фе.
Электронное письмо о приказе Эпштейна похоронить девушек-иностранок на ранчо получил ведущий радиошоу в Нью-Мексико Эдди Арагон через несколько месяцев после смерти финансиста. Арагон в своей программе впервые рассказал о ранчо «Зорро». По словам радиоведущего, он сразу же переслал письмо в ФБР. В нем говорилось, что Эпштейн распорядился похоронить неподалеку от «Зорро» двух иностранок, умерших «от удушья во время грубого фетишистского секса».
Ранее британские журналисты узнали об участии экс-принца Эндрю в жестоких пытках девочки 6−8 лет. Обездвижила ребенка помощница финансиста-педофила Эпштейна Максвелл.