Власти Нью-Мексико выяснят, чьи могилы найдены рядом с ранчо Эпштейна

Электронное письмо о приказе Эпштейна похоронить девушек-иностранок на ранчо получил ведущий радиошоу в Нью-Мексико Эдди Арагон через несколько месяцев после смерти финансиста. Арагон в своей программе впервые рассказал о ранчо «Зорро». По словам радиоведущего, он сразу же переслал письмо в ФБР. В нем говорилось, что Эпштейн распорядился похоронить неподалеку от «Зорро» двух иностранок, умерших «от удушья во время грубого фетишистского секса».