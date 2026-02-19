Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Нью-Мексико выяснят, чьи могилы найдены рядом с ранчо Эпштейна

В Нью-Мексико начали расследование после письма о закопанных на ранчо Эпштейна девушках.

Источник: Аргументы и факты

Власти Нью-Мексико выяснят, кому принадлежат могилы, которые могут находиться рядом с ранчо американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Reuters.

Расследование начали после обнаружения в обнародованных файлах Эпштейна информации о том, что он приказал похоронить тела двух иностранных девушек на своем отдаленном ранчо в Нью-Мексико. Представитель министерства юстиции Нью-Мексико Лорен Родригес уже запросил у Минюста США копию электронного письма, датированного 2019 годом, в котором содержались эти сведения.

Накануне законодательное собрание штата Нью-Мексико объявило о начале первого комплексного расследования на ранчо «Зорро» Эпштейна, расположенного в 48 км к югу от Санта-Фе.

Электронное письмо о приказе Эпштейна похоронить девушек-иностранок на ранчо получил ведущий радиошоу в Нью-Мексико Эдди Арагон через несколько месяцев после смерти финансиста. Арагон в своей программе впервые рассказал о ранчо «Зорро». По словам радиоведущего, он сразу же переслал письмо в ФБР. В нем говорилось, что Эпштейн распорядился похоронить неподалеку от «Зорро» двух иностранок, умерших «от удушья во время грубого фетишистского секса».

Ранее британские журналисты узнали об участии экс-принца Эндрю в жестоких пытках девочки 6−8 лет. Обездвижила ребенка помощница финансиста-педофила Эпштейна Максвелл.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше