В Ростовской области мужчина взорвал гранату при попытке задержания

Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине в городе Черновцы мужчина во время конфликта на улице кинул гранату в толпу людей. Местные СМИ пишут, что он мог быть военнослужащим ВСУ. В результате взрыва три человека получили ранения, также был повреждён автомобиль.