В Ростовской области мужчина взорвал гранату при попытке задержания

В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания. В итоге он погиб, ранив полицейских. Это произошло в населённом пункте под названием Николаевка, что под Таганрогом, сообщает Don Mash.

По словам свидетелей, силовики прибыли для задержания подозреваемого. В тот момент, когда полицейские попытались его скрутить, мужчина достал гранату — прогремел взрыв.

От полученных травм злоумышленник умер на месте происшествия. Сотрудников правоохранительных органов с ранениями различной степени тяжести экстренно госпитализировали. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина решился на такой отчаянный шаг.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине в городе Черновцы мужчина во время конфликта на улице кинул гранату в толпу людей. Местные СМИ пишут, что он мог быть военнослужащим ВСУ. В результате взрыва три человека получили ранения, также был повреждён автомобиль.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.