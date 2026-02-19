В Ростовской области мужчина взорвал гранату при попытке задержания

По словам свидетелей, силовики прибыли для задержания подозреваемого. В тот момент, когда полицейские попытались его скрутить, мужчина достал гранату — прогремел взрыв.
От полученных травм злоумышленник умер на месте происшествия. Сотрудников правоохранительных органов с ранениями различной степени тяжести экстренно госпитализировали. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина решился на такой отчаянный шаг.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине в городе Черновцы мужчина во время конфликта на улице кинул гранату в толпу людей. Местные СМИ пишут, что он мог быть военнослужащим ВСУ. В результате взрыва три человека получили ранения, также был повреждён автомобиль.
