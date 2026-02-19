В Омске владельцы гаражей могут бесплатно оформить их в собственность

Омичам напомнили о том, что капитальные гаражи и землю под ними можно бесплатно оформить в собственность по «гаражной амнистии». Пока из почти 15,7 тысячи построек, расположенных в одном только Октябрьском округе, узаконено только 2,8 тысячи — это около 18%.