В Омске владельцы гаражей могут бесплатно оформить их в собственность

Омичам напомнили о том, что капитальные гаражи и землю под ними можно бесплатно оформить в собственность по «гаражной амнистии». Пока из почти 15,7 тысячи построек, расположенных в одном только Октябрьском округе, узаконено только 2,8 тысячи — это около 18%.
В администрации округа сообщили, что программа действует с сентября 2021 года. Она позволяет в упрощённом порядке оформить в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними. Речь идёт о постройках, возведённых до 30 декабря 2004 года.
Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы гаражей, их наследники, а также те, кто приобрёл объект по соглашению у первоначального собственника.
«Для этого владельцам капитальных гаражей, расположенных на территории округа, необходимо обращаться в отдел земельного контроля администрации Октябрьского округа по телефону (3812) 32−30−95, адрес: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 312», — подчеркнул начальник земельного контроля администрации Октябрьского округа Константин Антонов.