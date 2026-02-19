Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске владельцы гаражей могут бесплатно оформить их в собственность

Кроме постройки можно получить и участок под ней.

Источник: Om1 Омск

Омичам напомнили о том, что капитальные гаражи и землю под ними можно бесплатно оформить в собственность по «гаражной амнистии». Пока из почти 15,7 тысячи построек, расположенных в одном только Октябрьском округе, узаконено только 2,8 тысячи — это около 18%.

В администрации округа сообщили, что программа действует с сентября 2021 года. Она позволяет в упрощённом порядке оформить в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними. Речь идёт о постройках, возведённых до 30 декабря 2004 года.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы гаражей, их наследники, а также те, кто приобрёл объект по соглашению у первоначального собственника.

«Для этого владельцам капитальных гаражей, расположенных на территории округа, необходимо обращаться в отдел земельного контроля администрации Октябрьского округа по телефону (3812) 32−30−95, адрес: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 312», — подчеркнул начальник земельного контроля администрации Октябрьского округа Константин Антонов.