Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии получил субсидию на скот, а потратил на себя

Прокуратура вскрыла фиктивные договоры на покупку животных.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кугарчинского района Башкирии выявила факт мошенничества с бюджетными деньгами. В 2024 году местный житель заключил контракт с Республиканским центром социальной поддержки населения и получил адресную помощь в размере 350 тысяч рублей. Средства выделялись на покупку крупного рогатого скота и развитие сельскохозяйственного бизнеса.

Чтобы отчитаться за потраченные деньги, мужчина предоставил договоры купли-продажи животных. Однако проверка показала, что документы оказались поддельными, а деньги предприниматель потратил на свои нужды, не имея отношения к фермерству.

Материалы прокурорской проверки передали в следственные органы. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Ход расследования взят на контроль.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.