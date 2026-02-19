Житель Башкирии получил субсидию на скот, а потратил на себя

Прокуратура Кугарчинского района Башкирии выявила факт мошенничества с бюджетными деньгами. В 2024 году местный житель заключил контракт с Республиканским центром социальной поддержки населения и получил адресную помощь в размере 350 тысяч рублей. Средства выделялись на покупку крупного рогатого скота и развитие сельскохозяйственного бизнеса.
Чтобы отчитаться за потраченные деньги, мужчина предоставил договоры купли-продажи животных. Однако проверка показала, что документы оказались поддельными, а деньги предприниматель потратил на свои нужды, не имея отношения к фермерству.
Материалы прокурорской проверки передали в следственные органы. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Ход расследования взят на контроль.
