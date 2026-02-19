С карты Пермского края исчезнут шесть населенных пунктов

С карты Пермского крае исчезнут несколько населенных пунктов. Краевой парламент в первом одобрил два законопроекта об упразднении опустевших деревень. Депутаты рассмотрели внесенные инициативы глав Чердынского и Юсьвинского муниципальных округов.
Из учетных данных Чердынского округа исключат деревни Петрецово и Слобода, Юсьвинского округа — деревни Галяшер, Доронькино, Ивачево и поселок Тузим. Специальные муниципальные комиссии в отношении каждого населенного пункта провели осмотры.
Комиссии зафиксировали отсутствие жилых домов, газораспределительных и водопроводных сетей, а также источников водоснабжения. В заброшенных деревнях не используются земельные участки и не производится выпас скота. В населенных пунктах нет объектов социального, экономического и культурного назначения, медицинских и образовательных учреждений.