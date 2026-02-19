С карты Пермского края исчезнут шесть населенных пунктов

Комиссии зафиксировали отсутствие жилых домов, газораспределительных и водопроводных сетей, а также источников водоснабжения. В заброшенных деревнях не используются земельные участки и не производится выпас скота. В населенных пунктах нет объектов социального, экономического и культурного назначения, медицинских и образовательных учреждений.