Петербург стал лидером по числу крепких семей в России

Петербург занял первое место в стране по минимальному количеству разводов относительно числа заключенных браков. Об этом заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета. В число лидеров также вошли Крым и Севастополь.
— Статистика подтверждает: в Петербурге третий год подряд снижается число бракоразводных процессов. За первые семь месяцев 2025 года суды зарегистрировали 2,34 тысячи таких дел. Годом ранее было 2,5 тысячи, а в 2023 м — 2,78 тысячи, — пишет РИА Новости.
При этом тенденция не коснулась имущественных споров. Раздел совместно нажитого имущества, напротив, остается на прежнем уровне. В первом полугодии 2025 года суды рассмотрели 482 таких дела — примерно столько же, сколько в предыдущие два года. Это значит, что даже при расставании петербуржцы продолжают делить квадратные метры и машины, но сами разводы становятся редкостью.