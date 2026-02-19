Петербург стал лидером по числу крепких семей в России

При этом тенденция не коснулась имущественных споров. Раздел совместно нажитого имущества, напротив, остается на прежнем уровне. В первом полугодии 2025 года суды рассмотрели 482 таких дела — примерно столько же, сколько в предыдущие два года. Это значит, что даже при расставании петербуржцы продолжают делить квадратные метры и машины, но сами разводы становятся редкостью.