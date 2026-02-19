В Волгограде запретили движение фур по городу из-за снегопада

В Волгограде из-за непогоды городские власти запретили передвижение по городу фурам. Из-за сильного снега с дождем с 10 утра 19 февраля все машины массой более 3,5 тонн будут останавливать и отправлять на перехватывающие стоянки до улучшения погодных условий. Это сделали, чтобы избежать очередного транспортного коллапса.
Напомним, во время прошлых снегопадов застрявшие на дорогах фуры парализовали все движение на главных магистралях, особенном на подъемах в гору, вытаскивать их из сугроба приходилось с помощью спецтехники. К тому же они мешают дорожникам чистить снег.
Запрет действует до особого распоряжения об окончании периода неблагоприятных погодных условий, — отметили в администрации Волгограда.