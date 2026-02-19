Ричмонд
Под Самарой начали ямочный ремонт дорог литым асфальтом

Особый материал позволяет ремонтировать выбоины на дорогах Самарской области при температуре до −10°C.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области стартовал зимний ямочный ремонт дорог с использованием литого асфальтобетона. Из-за перепадов температур и снега на покрытии образуются повреждения, которые нельзя оставлять до весны. Специальная смесь с повышенным содержанием битума укладывается при температуре до 200 и застывает, образуя прочный водонепроницаемый слой, сообщает минтранс Самарской области.

«Смесь прогревает края и дно выбоины, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием», — рассказали в ведомстве.

Первые работы в этом сезоне провели в Волжском районе. Технология позволяет ремонтировать дороги даже в минусовую температуру до −10°C. В ближайшее время литой асфальт применят и на других участках региональных трасс.