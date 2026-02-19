Под Самарой начали ямочный ремонт дорог литым асфальтом

В Самарской области стартовал зимний ямочный ремонт дорог с использованием литого асфальтобетона. Из-за перепадов температур и снега на покрытии образуются повреждения, которые нельзя оставлять до весны. Специальная смесь с повышенным содержанием битума укладывается при температуре до 200 и застывает, образуя прочный водонепроницаемый слой, сообщает минтранс Самарской области.